РИАМО - 2 ноя. Комитет по конкурентной политике Московской области/ГКУ «Региональный центр торгов» совместно с администрациями городских округов проводит торги по аренде земельных участков в Подмосковье для производственной деятельности, сообщает пресс-служба комитета.

В текущем году на торгах по аренде уже реализовано 10 земельных участков общей площадью 13,8 га для производственной деятельности. Сейчас на торги выставлено 8 объектов общей площадью более 23 га. Участки предлагаются в аренду на 13 лет и 2 месяца, а начальная цена годовой арендной платы за них варьируется от 11,6 тыс. руб. до 1,9 млн руб.

Арендаторы смогут разместить на участках объекты капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки и изготовления вещей промышленным способом.

Появление производств обеспечит создание новых рабочих мест и будет способствовать увеличению занятости в Подмосковье.

Более детально ознакомиться с информацией о земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.