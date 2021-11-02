РИАМО - 2 ноя. Из-за короткого светового дня и низких температур ноябрь можно уверенно назвать самым «грустным» месяцем в году, сообщил считает директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.

«У природы нет плохой погоды, но есть ноябрь. Это достаточно темный месяц на большей части территории России, а еще он холодный. То есть в ноябре снега и нормальной солнечной зимы еще нет, но и бабьего лета уже больше нет», – сказал Кокорин в интервью радио Sputnik.

Климатолог считает, что ноябрь – самый темный месяц года, хотя световой день в декабре будет еще короче, общее ощущение играет не в пользу последнего месяца осени.

«Понятно, что в декабре будет еще меньше света и больше холода, но тогда снег будет отражать свет, а это значит, что темени, как в ноябре, уже не будет», – объяснил эксперт.

Однако с каждым годом температура воздуха в ноябре повышается. В среднем потепление происходит на 0,5 градуса за десятилетие, но есть места в России, где ноябрь теплел на 5 или даже 7 градусов. Причина повышения температуры воздуха кроется в глобальном потеплении.