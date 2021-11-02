РИАМО - 2 ноя. По данным на 2 ноября, бренд «Ягоды Подмосковья» занял вторую строчку в региональном рейтинге голосования на национальном гастрономическом конкурсе «Вкусы России» с результатом в 35,7 тыс. голосов, этап народного голосования продлится до 7 ноября этого года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

«По результатам голосования на конкурсе «Вкусов России» на сегодняшний день Московская область идет на втором и третьем местах. Бренд «Ягоды Подмосковья» занимают второе место с количеством голосов 35,7 тыс. От первого места наши ягоды разделяют всего 3 тыс. голосов», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он отметил, что на третьей строчке рейтинга также расположился подмосковный бренд - «Луховицкие сладкие томаты», за него проголосовали 33,6 тыс. человек. В течение выходных дней прирост голосов за подмосковные бренды составил плюс 7,4 тыс. голосов за «Ягоды Подмосковья» и плюс 14,5 тыс. голосов за «Луховицкие сладкие томаты».

Народное голосование за национальные бренды в рамках Второго национального конкурса продуктов питания «Вкусы России» стартовало 20 октября и продлится до 7 ноября. Каждый житель России может проголосовать за один из брендов из трех разных регионов страны.

Поддержать «Ягоды Подмосковья» можно по ссылке - https://russiantastes.ru/nominees/10368598/, а «Луховицкие сладкие томаты» - https://russiantastes.ru/nominees/8834483/.