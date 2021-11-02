РИАМО - 2 ноя. Соцсеть «Одноклассники» обновила сервис «Моменты». Теперь пользователям доступны приватные публикации, ответы в личных сообщениях и слайд-шоу, об этом сообщает пресс-служба ОК.

За год с момента запуска данного сервиса его ежемесячная активная аудитория достигла 26 млн пользователей и составляет уже более половины аудитории всей социальной сети в РФ.

Приватность

Благодаря новым настройкам приватности юзеры смогут самостоятельно определять степень конфиденциальности публикаций внутри сервиса. При публикации теперь можно скрыть фото и видео от определенных пользователей или показать их только избранным друзьям.

По умолчанию просмотр моментов доступен всем друзьям и подписчикам пользователя. Кроме того, в ближайшее время ОК запустят возможность опубликовать моменты, которые будут видны всем пользователям соцсети.

Ответы в личные сообщения

Кроме того, добавлена возможность отвечать на моменты личным сообщением: ранее это можно было сделать только с помощью своих ответных моментов. Теперь при ответе на публикацию пользователь сможет отправить текстовое сообщение в личку.

Слайдшоу

Для пользователей Android доступна функция слайд-шоу. Теперь сервис автоматически создает видео с фоновой музыкой из нескольких фото. Фоновая музыка была написана специально для сервиса, композиция в слайд-шоу выбирается автоматически.

«Сервис «Моменты» отметил свою первую годовщину. За этот год пользователи ОК стали активно вовлекаться в конкурсную механику сервиса и наблюдать за моментами друзей и селебрити. По итогам внутреннего опроса пользователей из тех, кто смотрит моменты, 67% постоянно просматривают публикации друзей, и еще 33% с интересом наблюдают за моментами других пользователей. При этом 53% пользователей, которые размещают моменты, нравится получать реакции и просмотры от друзей и близких», – рассказал директор по проектам ОК Владимир Кочетков.

Число просмотров моментов в месяц достигло 460 млн, а количество реакций пользователей на них — 48 млн. Чаще всего моменты публикуют пользователи из Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Ранее ОК представили публичный API для «Моментов». С его помощью из внутренних приложений ОК пользователи могут использовать функцию публикации поста одновременно в ленту и в виде момента.