РИАМО - 2 ноя. В рамках программы поддержки медицинских работников Московской области, стартовавшей в июле 2021 года по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева, в безвозмездное пользование врачам Подмосковья предоставлено 55 земельных участков, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

«Работа организована таким образом, что Минмособлимуществом совместно с администрациями городских округов Подмосковья подбираются земельные участки в локациях определенных врачами, осуществляется показ земли и после получения согласия от врача, администрация округа готовит необходимый пакет документов для предоставления земельного участка медицинскому работнику», - сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Она отметила, что желание получить земельные участки для строительства дома выразили более 2,1 тыс. врачей региона. Сейчас участки в 16 округах Подмосковья предоставлены 55 медицинским работникам. Наибольшее количество земельных участков предоставили врачам такие муниципалитеты, как Воскресенск (22 участка), Бронницы (8) и Серебряные Пруды (4). В остальных округах землю передали 1-3 врачам.

По словам заместителя председателя правительства Московской области - главы Минэкологии региона Андрея Разина, предоставление земельных участков в безвозмездное пользование - мера, призванная поощрить врачей региона в период особой нагрузки на здравоохранение из-за пандемии Covid-19, а также привлечь специалистов в удаленные от МКАД территории, нуждающиеся в квалифицированной медицинской помощи.

В рамках программы получить земельные участки могут врачи Подмосковья, которые работают по основному месту работы в областном учреждении здравоохранения и имеют стаж не менее 3-х лет по одному из 36 видов специальностей в 31 городском округе Московской области.

Согласно упрощенной системе, врачам, участвующим в программе, не требуется заниматься сбором документов и поиском земельного участка. Власти самостоятельно предложат участникам программы желаемый вариант земли и документ, позволяющий начать строительство дома.