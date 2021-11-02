РИАМО - 2 ноя. Землевладельцев из трех округов Подмосковья привлекли к повторной административной ответственности за допущение роста борщевика на подконтрольных земельных участках, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

«Продолжается работа по привлечению к административной ответственности правообладателей земельных участков, не проводивших в текущем году мероприятия по борьбе с борщевиком. Правообладателей, которые после получения в этом году первого штрафа так и не провели работы по уничтожению вредного растения, мы начали подвергать штрафам повторно», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он отметил, что к повторной ответственности за борщевик были привлечены три жителя Солнечногорска. В Талдомском и Рузском округах выявили по одному нарушителю.

По словам Воскресенского, работа по выведению борщевика с территории Подмосковья требует контроля результатов выполнения требований землевладельцами и проведения повторных мероприятий как по удалению сорняка, так и по штрафам за его произрастание.

Министр добавил, что общая сумма пяти повторных штрафов за борщевик составила 1 454 тыс. рублей.

Общая сумма штрафов в рамках борьбы с борщевиком Сосновского в Московской области с начала 2021 года составила более 400 млн рублей.