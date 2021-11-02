РИАМО - 2 ноя. В городском округе Люберцы проверили качество проведения дезинфекционной обработки подъездов МКД, сообщили в управлении ЖКХ администрации муниципалитета.

Специалисты управления ЖКХ администрации провели качество проведения профилактической дезинфекционной обработки и уборки мест общего пользования в МКД, обслуживаемых управляющей организацией АО «ЛГЖТ».

«Были сделаны замечания по правильности заполнения графиков и размещения информационных листовок на стендах и входных группах. Данные проверки проводятся ежедневно. Также на основании сигналов жителей поступающих в социальные сети, на портал «Добродел» в администрацию г.о. Люберцы проводятся комиссионные выходы по адресам направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции», – сообщили в управлении.

Со всеми замечаниями можно обратиться в Единую диспетчерскую службу ЖКХ г.о. Люберцы по телефонам: 8-495-103-44-33; 8-800-301-44-33; *5-105. Также можно оставить заявку в ЕДС и в аккаунты в социальных сетях заместителя главы по вопросам ЖКХ администрации Люберец Василия Власова для незамедлительного устранения замечаний.

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