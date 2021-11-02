РИАМО - 2 ноя. В подмосковном Серпухове задержали жителя столицы, подозреваемого в телефонном мошенничестве в отношении 75-летней пенсионерки, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.

Неизвестный позвонил пожилой женщине по телефону и представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина рассказал, что ее дочь якобы попала в ДТП и в тяжелом состоянии находится в больнице.

«Злоумышленник сообщил, что необходимо срочно передать деньги и предметы личной гигиены через курьера. После этого домой к потерпевшей пришел мужчина и забрал сумку с вещами и деньгами», – сказала начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова.

Ущерб составил 82 тыс. рублей. Полицейские оперативно задержали 27-летнего жителя Москвы. В отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Мужчину отпустили под подписку о невыезде.