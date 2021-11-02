РИАМО - 2 ноя. С начала 2021 года сельхозпроизводители и организации агропромышленного комплекса Подмосковья получили субсидии в сумме свыше 3,8 млрд рублей. Всего на годовую программу господдержки отрасли выделено 5,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

«Аграриям Подмосковья на сегодняшний день выплачено более 3,8 млрд рублей государственной поддержки. В том числе из федерального бюджета получателям перечислено порядка 1,1 млрд рублей и областного – более 2,7 млрд рублей», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Всего в регионе предусмотрено свыше 30 видов субсидий для представителей отрасли.

«В частности, на возмещение затрат на создание объектов АПК предусмотрено за счет средств бюджета области 1 305,9 млн рублей, что в 3,9 раза больше, чем в 2020 году. На поддержку и стимулирование производства молока будет направлено более 1 млрд, на поддержку племенного животноводства предусмотрено 812,9 млн рублей», - пояснил Воскресенский.

Кроме того, господдержка в регионе предусмотрена и на проведение агротехнологических работ, покупку сельхозтехники, производство зерновых и овощей отрытого грунта, развитие малых форм хозяйства и много другое.