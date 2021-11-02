РИАМО - 2 ноя. Подмосковный музей-заповедник «Дмитровский кремль» стал лауреатом национальной туристической премии Russian Event Awards 2021, заняв третье место в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия», сообщает пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.

«Участие в подобных мероприятиях - отличная возможность для нашего музея продемонстрировать свои достижения и потенциал. Третий год коллектив «Дмитровского кремля» с гордостью представляет различные проекты, посвященные нашему уникальному в своем роде музейно-выставочному комплексу», - сказал глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

В 2021 году туристическая премия Russian Event Awards вручается в 21 номинации, участие в конкурсе приняли 112 проектов из 24 регионов России.

Музей-заповедник «Дмитровский кремль», занявший третье место в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия», включает в себя экспозиционные площади, выставочные залы, детский анимационный зал, помещения для проведения лекций, конференций и других мероприятий и является знаковым объектом для жителей и гостей Дмитровского городского округа.

Национальная премия Russian Event Awards учреждена в 2012 году и присуждается по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма.

В конкурсе участвуют организаторы событий различной направленности как регионального, так и федерального уровня – авторы или авторские коллективы из числа государственных, коммерческих и некоммерческих организаций, реализовавшие свои проекты.