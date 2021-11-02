РИАМО - 2 ноя. Пассажиры могут взыскать с авиакомпании моральную компенсацию за долгие задержки рейса, сообщает Газета.ru.

Во вторник из-за сильного тумана с крайне низкой видимостью несколько десятков самолетов, летевших в Москву, отправили на другие аэродромы.

При этом пассажиры ряда рейсов стали сообщать, что их по прилету не выпускают по 7-8 часов из самолетов по неизвестным причинам. Ни еды, ни воды бортпроводники им не предлагают. У многих пассажиров на руках были маленькие дети.

«Конечно, это незаконно. Здесь нужно каждому человеку обращаться с исковым заявлением или объединяться и подавать от нескольких лиц исковое заявление в суд о компенсации морального вреда», — сказал адвокат Максим Калинов.

Он подчеркнул, что авиакомпании действительно нарушили права потребителей.

«Пассажиры купили услугу — перелет, услуга была оказана не должным образом, то есть произошла длительная задержка. Они, естественно, не виноваты», — пояснил Калинов, добавив, что требовать компенсацию в данном случае совершенно законно.