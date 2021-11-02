РИАМО - 2 ноя. В период с 25 по 31 октября управляющие компании вывезли около 380 кубометров мусора с дворовых территорий городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С 25 по 31 октября управляющими и подрядными организациями округа ежедневно проводились работы по содержанию городских и дворовых территорий. Всего было привлечено 125 единиц спецтехники и 1 096 сотрудников. Собрано и вывезено порядка 380 кубометров мусора», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что всего на территории городского округа Люберцы 679 дворовых территорий, 527 детских игровых и 437 спортивных площадок.