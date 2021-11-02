РИАМО - 2 ноя. Участники образовательного проекта «Школа фермера» в Подмосковье представили свои проекты. Очную защиту успешно прошли все 16 будущих фермеров, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«На очной защите свои проекты представляли 16 будущих фермеров Подмосковья, в том числе 10 проектов по растениеводству и 6 по пчеловодству. Программа обучения была разделена на теоретическую и практическую часть. Курс включал 150 часов теории и 100 часов практики. Занятия проводились в очном и дистанционном формате», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский.

Все 16 слушателей получили дипломы об окончании «Школы фермера».

В комиссии очной защиты присутствовали представители Коломенского аграрного колледжа Подмосковья, министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, сотрудники АО «Россельхозбанк» и Московского крестьянского союза.

Далее планируется провести защиту для участников дистанционного формата обучения.

«Всего в этом учебном году планируется 40 выпускников, что на 10 слушателей больше, чем в прошлом», - отметил Воскресенский.

Он добавил, что все участники школы будут участвовать в конкурсах на гранты министерства в 2022 году.