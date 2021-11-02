РИАМО - 2 ноя. На заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политики рассмотрели и рекомендовали к принятию в первом чтении проект бюджета Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, сообщает пресс-служба столичного парламента.

Документ изучили депутаты всех профильных комиссий.

«Предметом рассмотрения законопроекта в первом чтении являются основные характеристики городского бюджета: общий объем доходов, расходов, дефицит, источники формирования доходов бюджетов муниципальных образований, программы государственных внутренних и внешних заимствований и государственных гарантий города Москвы», - рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он пояснил, что общие параметры бюджета на 2022 год составят по доходам 3 трлн 261 млрд рублей, по расходам 3 трлн 633 млрд рублей, дефицит – 372 млрд рублей

«Социальная сфера остается приоритетной в бюджетной политике столицы. Москва полностью выполняет все социальные обязательства перед жителями, 53,3% столичного бюджета в 2022 году будет направлено на социальные программы, а это 1,9 трлн рублей», - отметил Шапошников.

На здравоохранение предусмотрено 65,1 млрд рублей. Адресная инвестиционная программа на 2022-2024 года получит 2 трлн 686 млрд рублей. Из них 866 млрд рублей пойдет на реализацию проектов в 2022 году – 139 млрд рублей заложено под реновацию.

На поддержку промышленности в 2022-2024 году планируется направить 32 млрд 200 млн рублей, из них только на 2022 год – 17 млрд 100 млн рублей.

«Проект бюджета столицы – это результат комплексной совместной работы исполнительной власти, депутатов всех уровней. Наши инициативы и предложения по дополнительной социальной поддержке, развитию конкретных территорий города уже нашли свое отражение в главном финансовом документе Москвы», - подчеркнул Шапошников.