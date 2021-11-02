РИАМО - 2 ноя. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел в Москве встречу с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильямом Бернсом, сообщает Nation News.

Данная встреча никак не анонсировалась на официальном уровне.

Бернс находится в российской столице с двухдневным визитом по поручению президента США Джо Байдена. В ходе встречи стороны обсудили российско-американские отношения.

Примечательно, что Бернс является бывшим послом США в Москве. Он занимал этот пост с 2005 по 2008 годы. Пост директора ЦРУ он занял в марте 2021 года.