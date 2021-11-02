РИАМО - 2 ноя. С 25 по 31 октября в городском округе Люберцы с помощью фиксаций камер наблюдения выявлено два случая незаконного сброса мусора, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На минувшей неделе сотрудниками административно-технической комиссии по городскому округу Люберцы вынесено 3 постановления на общую сумму 3 тыс. рублей за парковку автомобилей, препятствующих вывозу мусора. С помощью фиксаций «фотоловушек» выявлено два нарушения, выписан штраф на сумму 10 тыс. рублей за незаконный сброс мусора», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что одно постановление на сумму 10 тыс. рублей вынесено за ненадлежащее содержание территории.