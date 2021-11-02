РИАМО - 2 ноя. В рамках программы «Доступная среда» для удобства маломобильных групп населения выполнены работы на 8 дорожных объектах городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На минувшей неделе в рамках программы «Доступная среда» для удобства маломобильных групп населения выполнены работы по понижению бортового камня и установки тактильной плиткой на 4 тротуарах, 2 пешеходных переходах и 2 остановочных пунктах», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в ходе проведения работы по содержанию и обеспечению безопасности дорожного движения удалено 11 аварийных деревьев и опилено 5 деревьев с целью обеспечения видимости дорожных знаков.