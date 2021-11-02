РИАМО - 2 ноя. Для того, чтобы использовать автомобильные шины как можно дольше, нужно соблюдать ряд правил по их хранению, сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Главные правила, которые продлевают жизнь шинам, - мягко двигаться и мягко тормозить. Эти принципы помогут избежать преждевременный износ.

«Все истории с наваркой шин (процесс восстановления протектора, – ред.) – это абсолютно бессмысленно. Потому что та резиновая смесь, которая при этом используется, не может и не должна применяться в шинной индустрии, она не обеспечивает должного качества сцепления с дорогой. Также отдельные «умельцы» нарезают, углубляют протектор, этого делать тоже нельзя, потому что шина перестает быть прочной, теряет свои конструктивные особенности», - сказал Шапарин в интервью радио Sputnik.

Автоэксперт также назвал основные правила правильного хранения шин.

«В идеале шина должна быть надета на диск, они должны быть сложены горизонтально в столбик одна на другую, то есть не вертикально, не висеть. Тогда это действительно продлевает срок хранения шины, срок ее возможной эксплуатации, но в любом случае все имеет пределы. Если шина очень старая, она, конечно, не будет работать так, как должна», – заключил он.