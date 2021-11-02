РИАМО - 2 ноя. Число привившихся от гриппа в Москве на начало ноября составляет порядка 5,1 млн человек или 40,2% населения, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Среди детей число прошедших вакцинацию от гриппа достигает 63,6%.

На сегодняшний день мобильные пункты вакцинации от гриппа в Москве завершили свою работу, но сделать прививку все еще можно в медучреждениях столицы. 256 прививочных пунктов работают в городских и 224 – в детских городских поликлиниках.

Кроме того, поставить препарат от гриппа можно в негосударственный московских медорганизациях. Также в столице продолжается массовая бесплатная вакцинация от коронавируса. Привиться можно в поликлиниках или одном из выездных пунктов.