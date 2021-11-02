РИАМО - 2 ноя. Эксплуатация газового оборудования с истекшим сроком годности недопустима, устаревшее оборудование не соответствует требованиям безопасности и может привести к взрывам и пожарам, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Срок службы газовых приборов указан в паспорте завода-изготовителя. В среднем он составляет 14 лет для плиты и котла и 12 лет для водонагревателя. При проведении технического обслуживания специалист ответственной компании вправе отключить изношенные газовые приборы от сети.

Жителям Подмосковья напомнили, что в случае запаха газа в помещении нужно незамедлительно позвонить по коротким номерам 104 или 112.

Для ветеранов Великой Отечественной войны «Мособлгаз» проводит акцию по бесплатной проверке газового оборудования и замене устаревших газовых приборов на новые. За прошлый год в ней приняли участие 2,8 тыс. жителей Подмосковья.

Акция бессрочная, ознакомиться с правилами участия можно на официальном сайте компании. Подать заявку можно, обратившись по телефону горячей линии 8 800 200-24-09.