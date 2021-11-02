РИАМО - 2 ноя. Закон о «тишине на дорогах» направлен на водителей, которые внесли в свои транспортные средства изменения системы выхлопных газов или сняли глушитель, и доставляют дискомфорт горожанам, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«Закон принят в первом чтении. Он был внесен мэром Москвы (Сергеем Собяниным - ред). Он выразился в одном из интервью: «Это закон против «отмороженных» водителей». <...> «Отмороженные», понятно в кавычках, но именно так их называют москвичи. Это водители не только автомобилей, чаще мотоциклов, у которых отсутствуют глушители или изменена система выпуска выхлопных газов», — сказал Шапошников в эфире телеканала «Москва 24».

Он пояснил, что поступало большое количество жалоб от горожан на подобных водителей, особенно из центральных районов. Такие водители производят колоссальный шум, тем самым мешают москвичам спать и отдыхать по ночам.

По его словам, согласно законопроекту нерадивых водителей ожидает крупный штраф. В городе их будут отслеживать через камеры, оснащенные шумомерами. ​

Ранее на Чистых прудах началось тестирование комплексов с микрофонами, которые измеряют шум от автомобилей и мотоциклов. Нарушителям может грозить штраф в 5 тыс. рублей.