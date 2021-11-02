РИАМО - 2 ноя. За сентябрь и октябрь 2021 года в лесах Подмосковья заблудились 1 103 человека, чаще всего это были люди старшего поколения, отправившиеся в лес за грибами, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«За два осенних месяца по телефону «Единой службы спасения 112» поступило 774 обращения с сообщением «Заблудился в лесу». 1 103 человека не могли найти дорогу из леса домой самостоятельно», - сказал заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Обращения потерявшихся в лесу людей фиксируются в системе «Единой службы спасения 112», откуда поступают в региональную диспетчерскую службу комитета лесного хозяйства, после чего на поиск заблудившихся отправляются лесничие ГКУ МО «Мособллес», а также поисковые отряды МЧС России, «Лиза Алерт» и Мособлпожспаса.

Согласно статистике, наибольшее число заблудившихся зафиксировано в Клинском лесничестве (112 человек), лесничестве «Русский лес» (98 человек), Ступинском лесничестве (88 человек), Подольском лесничестве (80 человек) и Звенигородском лесничестве (78 человек).

«Преобладающий возраст заблудившихся – около 70 и старше 80 лет. В разных городских округах Подмосковья за добычей в лес отправились 10 человек старшего возраста, которые страдают потерей памяти. Если бы не своевременное обращение родных этих людей за помощью, не все бы смогли вернуться домой», - сказала председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Елена Казимир.

Она отметила, что многие заблудившиеся люди страдают серьезными хроническими заболеваниями и отправляются в лес, не взяв с собой необходимых лекарств, а также с разряженным мобильным телефоном или без него.

Комитет лесного хозяйства призвал жителей региона внимательно относиться к безопасности пожилых родственников и по возможности не отпускать их в лес в одиночку. Также при походах в лес рекомендуется брать с собой воду, необходимые лекарства и заряженный телефон.