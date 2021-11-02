РИАМО - 2 ноя. Депутат Мособлдумы, член фракции «Единой России» Дмитрий Дениско внес свои данные в информационный банк Всероссийской переписи в режиме онлайн, сообщает пресс-служба Люберецкого отделения партии.

Дистанционное участие в сборе информации – отличительная особенность переписи 2021 года. Такая форма связи открыта для пользователей портала «Госуслуги» до 8 ноября.

«На заполнение анкеты ушло около 20 минут. Удобно – на сайте есть подсказки. Перепись поможет определить развитие нашей страны. Давайте вместе создавать будущее», - сказал Дениско.

По статистике, каждый четвертый участник переписи пользуется форматом онлайн. После 8 ноября вплоть до завершения Всероссийской программы 14 ноября, поучаствовать в мероприятии будет возможно только при личной встрече с переписчиком, а также при посещении одного из 109-ти пунктов на территории округа.