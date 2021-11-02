РИАМО - 2 ноя. Подрядная организация провела ремонт тротуара около железнодорожной станции Люберцы-1, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На прошедшей неделе выполнены работы по ремонту тротуара по улице Инициативной вблизи ж/д станции Люберцы-1. Площадь работ составила 18 квадратных метров», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что за неделю в социальные сети и на портал «Добродел» поступило 36 обращений граждан. 27 из них касалось тематики содержания автомобильных дорог, 4 - ремонта, 5 – вопросов безопасности дорожного движения.

Ружицкий подчеркнул, что все обращения были проработаны в полном объеме в регламентные сроки.