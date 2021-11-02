РИАМО - 2 ноя. С 3 по 7 ноября на сайте www.miretno.ru в онлайн-формате пройдет Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Задания диктанта опубликуют в 00:01 3 ноября по московскому времени, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей.

Диктант пройдет под лозунгом «Народов много – страна одна!». Акцию проведут в шестой раз. Она приурочена к празднованию Дня народного единства.

С помощью диктанта будет оценен уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России. Акция также позволит обратить внимание общественности к вопросам межнационального мира и согласия.

Участниками диктанта могут стать все желающие в России и за рубежом. Диктант проводится на русском, английском и испанском языках.

Участники диктанта пройдут тест, который состоит из 20 вопросов общефедеральной части и 10 вопросов региональной части, уникальной для каждого субъекта РФ. Участники за рубежом будут отвечать на 30 вопросов, одинаковых для всех за пределами РФ.

Максимум в ходе диктанта можно набрать 100 баллов. На прохождение теста отводится 45 минут. После прохождения диктанта участник получит личный результат с анализом ответов. Сертификат участника будет сформирован в электронном виде.

Впервые диктант прошел 4 октября 2016 года, тогда в нем участвовали 90 тыс. россиян. В 2020 году в акции принял участие 1 742 661 человек из всех регионов России и 123 стран.

Организаторами Большого этнографического диктанта выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики.