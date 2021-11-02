РИАМО - 2 ноя. В округе Люберцы участие во Всероссийской переписи населения приняли порядка 65% жителей. Большинство передали информацию через переписчиков, сообщили в пресс-службе Мосстата.

Из числа опрошенных 24,9% заполнили анкету на портале госуслуг. Данные 73,3% участников переписи занесли переписчики, а еще 1,8% лично пришли в стационарные переписные участки и передали свои данные.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и завершится 14 ноября. В это году жителя России впервые предлагается самостоятельно заполнить анкету на портале Госуслуг. Для этого достаточно создать учетную запись на сайте gosuslugi.ru и ввести данные своего СНИЛС.

После заполнения переписного листа приходит QR-код, который необходимо предъявить переписчику.