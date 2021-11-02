РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. Неизвестные вандалы разрисовали новые конструкции на детской площадке на проспекте Ленина в Подольске, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат округа Сергей Кулев.

Жители дома 8 по проспекту Ленина обращались к Кулеву с вопросом о возможности ремонта или замены детской площадки во дворе. Она существует более десяти лет, а земельный участок – в ответственности у управляющей компании. В результате, на площадке были проведены ремонтные работы, установлены конструкции малой архитектурной формы, бетонная подушка и травмобезопасное прорезиненное покрытие.

«В результате проверки были выявлены случаи вандализма: неизвестные хулиганы разрисовали и испортили новые конструкции. Прошу жителей в случае, если они увидят акт вандализма, не оставлять это без внимания»,- написал Кулев.