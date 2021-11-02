РИАМО - 2 ноя. Температурные характеристики октября 2021 года в Москве были очень близки к климатической норме. Средняя температура превысила стандарт на полградуса, составив плюс 6,4 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

При этом минувший октябрь признан самым холодным за 4 последних года.

В течение месяца не было зарегистрировано климатических рекордов, температура варьировалась от минус 2,7 градуса (25 октября) до плюс 13,8 градуса (13 октября).

Именно в октябре в город пришли первые заморозки: случилось это в самом начале – 7 октября.

А вот по количеству осадков месяц до нормы не дотянул, набрав по подсчетам метеорологов не более 60% от положенного – 41 мм. За это октябрь 2021 года удостоен звания самого сухого за последние 6 лет.

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