РИАМО - 2 ноя. Столичные парламентарии в ходе очередного заседания 3 ноября рассмотрят в первом чтении проект закона «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«Осенняя сессия — это работа над основным финансовым документом города — бюджет Москвы на 2022 год и на плановые периоды 2023 и 2024 годы. В настоящее время бюджет города внесен в мэром в Московскую городскую думу и уже прошел ряд профильных комиссий», — сказал Шапошников в эфире телеканала «Москва 24».

Он дополнил, что 3 ноября в повестке заседания будет рассмотрение проекта бюджета города в первом чтении.

Кроме того, за осеннюю сессию дума приняла ряд законопроектов. Среди них закон, который позволяет с 1 января 2022 года второму родителю многодетной семьи получить бесплатный проездной в общественном транспорте. Тоже самое относится и к самим детям: этой льготой теперь они могут пользоваться до наступления совершеннолетия.