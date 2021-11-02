РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 ноя. Реконструкция стадиона «Труд» начинается в подмосковной Балашихе, масштабное обновление важного спортивного городского объекта пройдет в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Контракт на проведение строительно-монтажных работ заключен с ООО «Смартстрой». Площадь земельного участка, на котором расположен стадион «Труд», 16,5 тыс. кв. м.

По словам министра строительного комплекса региона Владимира Локтева, на территории стадиона появится современный ФОК, в котором будут располагаться универсальный спортивный и тренажерный залы, новые комфортные раздевалки, инвентарные и тренерские помещения, медицинский блок, буфет, гардероб и пост охраны, а также вспомогательные помещения.

«На улице появится современное подогреваемое поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами для зрителей, будут установлены мачты для освещения, обустроено парковочное пространство. Будет организована и отдельная игровая зона для бейсбола, этим видом спорта занимаются здесь много детей.», - сказал Локтев.

Он добавил, что такие новшества наверняка понравятся и тренерам, и юным балашихинским спортсменам.

Завершить реконструкцию и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году.

Стадион «Труд» был открыт в 1928 году, а в 1980-м здесь было построено здание с небольшим спортивным залом. Сегодня стадион включает в себя футбольное поле с естественным газоном, ФОК, хоккейный корт. В январе 2019 года стадион «Труд» вошел в состав МБУ ФКиС «Спортивная школа олимпийского резерва «Метеор».