РИАМО - 2 ноя. За неделю, с 25 по 31 октября, в Единую диспетчерскую службу городского округа Люберцы поступило 91 обращение от жителей по вопросам благоустройства. На портал «Добродел» также поступило 205 обращений, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С 25 по 31 октября в Единую диспетчерскую службу городского округа Люберцы поступило 91 обращение по тематике благоустройства. Основная доля - по уборке и содержанию территорий. Все обращения отработаны и закрыты в регламентные сроки. За неделю в систему «Инцидент» поступило 26 обращений. Основная доля - по содержанию контейнерных площадок у управляющей компании ЛГЖТ. Все обращения отработаны и закрыты в регламентные сроки», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что на портал «Добродел» поступило 205 обращений. Основная доля - у УК ЛГЖТ - по содержанию контейнерных площадок - и у УК «Содействие» - по уборке территории и вывозу мусора. Управлением благоустройства администрации муниципалитета данные категории обращений взяты на особый контроль, ведутся выездные проверки.