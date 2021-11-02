РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 ноя. 14 ноября в молодежном центре «Навигатор» пройдет акция по сбору вторсырья, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».



Акция будет проходить с 12:00 до 14:00, по адресу: ул. Талсинская, 64. Будут приниматься отходы по списку Собиратора. С ним можно ознакомиться на сайте: https://sobirator.ru. На акции не принимаются: одежда, электротехника, стекло.



Все вопросы можно уточнить по телефону: 8(926)210-56-01. Акция пройдет при поддержке магазинов Вкус Вилл.

Нацпроект «Экология» предполагает сокращение захоронения отходов до 50% к 2030 году. В Московской области активно строится комплексная инфраструктура по обращению с твердыми коммунальными отходами с 2019 года. В прошлом году в области были закрыты все 39 мусорных полигонов ТКО.