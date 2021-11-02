РИАМО - 2 ноя. Руководитель отдела медицинских консультаций BestDoctor Ольга Бакшутова рассказала, что пользователи гаджетов часто испытывают тревогу из-за непрочитанных сообщений, если получают их в большом количестве и очень часто, сообщает Газета.ru.

Специалист отметила, что у таких людей каждое сообщение на экране смартфона видится мозгу чем-то жизненно важным и это вредит их самочувствию.

«Мы не успели перестроиться на новый объем поступающей информации и не научились информационной гигиене», — сказала Бакшутова.

Кроме того, человек испытывает дополнительный стресс из-за того, что не может до конца понять собеседника: его тон, выражение лица и положение в пространстве.