РИАМО - 2 ноя. Столичные парламентарии продолжают работать в удаленном формате в эпидемиологические каникулы, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«Дума работает, внесены коррективы в ее работу, но они были внесены еще весной этого года. Дума работает в удаленном формате. Заседания комиссий, парламентских фракций, круглых столов и пленарные заседания проходят по видеоконференцсвязи», — сказал Шапошников в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что при этом используется программное обеспечение отечественной разработки. Оно позволяет в полной мере обеспечивать работу городской думы. Для самих депутатов это уже привычная практика.

Шапошников отметил, что в настоящее время дума работает в полном объеме.​

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