РИАМО - 2 ноя. После 7,5 часов ожидания пассажирам рейса до Москвы в аэропорту Нижнего Новгорода предоставили трап. Борт был вынужден совершить посадку в Стригино из-за сильного тумана, накрывшего столицу, сообщает Федеральное агентство новостей.

Несмотря на то, что у людей появилась возможность наконец покинуть самолет, речь о вылете в Москву пока не идет. Но пассажиры рады и этому.

Ранее один из них сообщил, что на борту закончилась вода и еда. Тяжелее всего вынужденное заточение перенесли дети.

В ближайшие часы ожидать того, что погода в Москве станет летной, не приходится. МЧС сообщило, что сильный туман с видимостью 200-700 м сохранится до конца суток. Москвичей и жителей области призвали соблюдать осторожность, особенно на дорогах.