РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 ноя. Домодедовский спортсмен Александр Барашков попал в Книгу рекордов Гиннесса в направлении брейк-данс, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Барашков дольше всех в мире удерживал позицию «baby freeze». Фриз - это техника бибоинга, которая заключается в прекращении движения, обычно в интересной позе, или в позе, в которой трудно удерживать равновесие.

В позиции «baby freeze» Барашков простоял 5 минут и 31 секунду.

Ранее Барашков уже становился рекордсменом России, СНГ и Европы.