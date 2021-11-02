РИАМО - 2 ноя. Показатели по гриппу и ОРВИ в столице на неделе с 25 октября по 31 ноября улучшились по сравнению с предыдущей неделей. В городе отмечается умеренная заболеваемость, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Преимущественно на территории Москвы циркулирует грипп А (H3N2) – 62,2%, риновирус – 8,9% и РС-вирус – 4,4%.

Заболеваемость снизилась во всех возрастных категориях. В том числе среди детей до 2 лет – на 8,9%, в возрасте 3-6 лет – на 10,5%, среди детей 7-14 лет – на 22,9%. Совокупная заболеваемость населения снизилась на 11,3%.

Эпидемические пороги среди совокупного населения и детей не превышены. Однако среди взрослых отмечается превышение недельных порогов в течение 19-ти недель. Случаев группового заболевания ОРВИ и гриппов в городе зафиксировано не было.