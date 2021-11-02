РИАМО - 2 ноя. Сильный туман сохранится на территории Московской области до конца вторника, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«В ближайший час с сохранением до конца суток 2 ноября местами по Московской области ожидается туман с видимостью 200-700 м», – сообщили в ведомстве.

Спасатели рекомендовали пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водители должны снизить скорость движения, включить противотуманные фары, а также отказаться от лишних перестроений и обгонов.

При этом важно знать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения.

Ранее психотерапевт сообщал РИАМО, что сильный туман может повлиять на эмоциональное состояние людей с психическим неблагополучием: это метеоявление действует на таких людей угнетающе и провоцирует у них страхи.