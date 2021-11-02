тумРИАМО - 2 ноя. Самолет компании S7, следовавший по маршруту Кемерово – Москва, был вынужден приземлиться в нижегородском аэропорту Стригино из-за сильного тумана в столице. Уже 7 часов с момента приземления пассажиры не могут покинуть борт, сообщает Федеральное агентство новостей.

В самолете кончилась вода и еда, но аэропорт не может предоставить трап и перенаправить пассажиров в аэропорт, он переполнен, точки общественного питания закрыты.

«Члены экипажа тоже измотаны. Сели в 9:30 примерно. Обещают предоставить трап давно. Обратились в транспортную прокуратуру, они уже и без нас проводят проверку... Пообещали через 20 минут трап, но это уже не в первый раз», — рассказал пассажир Сергей Веревкин.

Он отметил, что тяжелее всего приходится детям, которые хотят есть и пить.

Сильный туман накрыл Москву вечером 1 ноября. Синоптики объяснили, что его появление никак не связано с внешними факторами - причина в радиационном выхолаживании. В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево вечером во вторник отменили и задержали свыше 160 рейсов.

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