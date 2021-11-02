РИАМО - 2 ноя. В Ленинском округе в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий в текущем году отремонтировано 300 и обустроено 180 новых парковочных мест, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Кроме того, благодаря реконструкции автодороги в микрорайоне Восточное Бутово по муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» удалось создать 400 новых машино-мест.

Еще около 100 мест для парковки появится до конца года возле ЖК «Усадьба Суханово» в рамках реализации программы по инициативному бюджетированию.

«Учитывая высокую плотность населения округа и большую потребность в машино-местах, на следующий год в муниципальных программах также запланированы мероприятия по увеличению парковочных пространств», - уточнил врип главы муниципалитета Алексей Спасский.

Всего за 2,5 года в округе создано более 4 тысяч парковочных мест.