РИАМО - 2 ноя. Самолет авиакомпании WizzAir, летевший из Будапешта в Москву, совершил вынужденную посадку в Киеве из-за тумана в российской столице, но вернуться на маршрут не смог. Украина запретила вылет в Россию, сообщает Lenta.ru.

Один из пассажиров рейса рассказал, что в самолете находится много россиян.

«Все в шоке, почему в Киев, когда у нас плохие отношения. Стояли, ждали. Украина не хотела давать разрешение на вылет из Киева в Москву, но разрешила обратно в Будапешт. WizzAir договорился с украинцами, но потом Киев отменил свое решение. Более того, разместить россиян в транзите, если я правильно понял пилота, не разрешили», - поделился пассажир.

Он добавил, что после дозаправки самолет вылетел обратно в Венгрию. В 16:40 борт пересек границу с Венгрией. Когда самолет прибудет в Москву, в настоящее время неизвестно.