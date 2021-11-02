РИАМО - 2 ноя. В Московской области организован конкурс средств массовой информации на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности в 2021 году. Сбор заявок на конкурс заканчивается 15 ноября, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.

Конкурс проводится с целью привлечения СМИ к более широкому и объективному освещению деятельности омбудсмена Подмосковья и его аппарата, повышения степени информированности жителей региона о деятельности омбудсмена, содействия соблюдению и уважению прав и свобод человека и гражданина органами госвласти и местного самоуправления, должностными лицами и муниципальными служащими, в целях поддержки инициативы журналистов и редакционных коллективов, освещающих тему защиты прав человека, и так далее.

Девизом конкурса стало «Слово в защиту». В конкурсе принимают участие редакции региональных и муниципальных СМИ, журналисты, другие лица, чьи материалы публикуются и используются в СМИ. Победителям конкурса в каждой номинации вручаются дипломы и памятные призы. Вручение дипломов и памятных призов происходит на торжественной церемонии, приуроченной ко Дню прав человека.

На конкурс принимаются работы в виде электронных версий печатных материалов, видеоматериалов, аудиоматериалов, материалов сетевых изданий, опубликованных либо вышедших в эфир с 1 декабря 2020 года по 1 ноября 2021 года. Конкурсные материалы направляются в аппарат уполномоченного по правам человека в Московской области на адрес электронной почты upch_press@mosreg.ru с пометкой «на конкурс» не позднее 15 ноября.

Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией. Все конкурсные материалы подразделяются по видам СМИ на печатные, радио, телевизионные, материалы сетевых изданий.

Конкурс проводится в следующих номинациях: «Правовой ликбез», «Профессия – правозащитник», «Право на экологию».