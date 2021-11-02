РИАМО - 2 ноя. За прошедшие сутки в Московской области выявили 2 893 случая заболевания коронавирусом, наибольшее количество заболевших официально зафиксировали в Мытищах (258), Домодедове (244), Одинцовском округе (220), Подольске (213), Сергиево-Посадском округе (134), Химках (112) и Ленинском округе (105), сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

89 случаев заболевания коронавирусом за сутки выявили в Красногорске, 85 – в Солнечногорске, 84 – в Павловском Посаде, 78 – во Фрязине, 76 – в городском округе Пушкинский, 73 – в Раменском округе, 70 – в Королеве, 68 – в Люберцах, 65 – в Дмитровском округе, 59 – в Клину, 57 – в Волоколамском округе, по 53 – в Истре и Воскресенске, 49 – в Егорьевске, по 48 – в Ивантеевке и Шатуре.

44 случая – в Электростали, 37 – в Орехово-Зуевском округе, 32 – в Богородском округе, по 31 – в Жуковском и Шаховской, 30 – в Коломне, по 28 – в Краснознаменске и Котельниках, 27 – в Дубне, по 26 – в Бронницах и Лыткарине, по 25 – в Чехове и Зарайске, 24 – в Щелкове, 19 – в Балашихе.

18 – в Лобне, 17 – в Можайском округе, 15 – в Луховицах, по 10 – в Долгопрудном и Ступине, 7 – в Наро-Фоминском округе, по 6 – в Серпухове и Электрогорске, по 5 – в Красноармейске и Озерах, по 4 – в Рузском округе и Реутове, по 3 – в Серебряных Прудах и Лосино-Петровском, по 2 – в Лотошине и Кашире, по 1 – в Талдомском округе и Дзержинском.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявили в Звездном городке, Молодежном, Протвине, Власихе, Пущине, Рошале и Черноголовке.

С начала пандемии в Московской области выявлено 524 254 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 855 человек. Выздоровели и выписались 453 565 человек.

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