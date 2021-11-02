РИАМО - 2 ноя. За 6 лет доля безналичной оплаты проезда в автобусах «Мострансавто» выросла с 49% до 97,9%, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Этот показатель стабильно растет на протяжении последних лет: так, в октябре 2015 года лишь 49% пассажиров оплачивали проезд таким способом, в 2018 году их доля достигла 90,7%, а в 2020 году была преодолена отметка в 97%.

Возможность оплатить проезд безналичным способом есть во всех 4 тыс. линейных автобусах предприятия большого, среднего и малого классов. Оплатить поездку в автобусах компании можно с помощью социальных карт жителя Московской области и москвича, а еще с помощью карты «Стрелка» или гаджетов с поддержкой NFC, на некоторых маршрутах — картой «Тройка».

Проезд на общественном транспорте при оплате безналичным способом стоит дешевле. Так, фиксация проезда банковскими картами, умными часами и смартфонами позволяет сэкономить более 35% на оплате проезда на городских маршрутах и свыше 25% — на пригородных и междугородних.