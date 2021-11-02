РИАМО - 2 ноя. Сильный туман с видимостью 200-700 метров сохранится в Москве до конца суток 2 ноября. Жителей и гостей столицы призвали сохранять осторожность, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Из-за плохой видимости на дорогах столицы автомобилистов просят снизить скорость и держать увеличенную дистанцию от впереди идущего транспорта. Водителей просят воздержаться от резким маневров – обгонов, перестроений.

Сложная метеорологическая обстановка может стать причиной аварий с участие пешеходов, поэтому москвичей и гостей столицы просят обозначать себя светоотражающими элементами.

В случае необходимости за помощью можно обратиться по телефону: 8 (495) 637-22-22 или короткому номеру 101.

Сильный туман накрыл Москву вечером 1 ноября. Синоптики объяснили, что его появление никак не связано с внешними факторами - причина в радиационном выхолаживании.