РИАМО - 2 ноя. В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево вечером во вторник отменили и задержали свыше 160 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В Московском регионе с вечера 1 ноября сохраняется густой туман. Он ухудшил видимость до 200-700 м. МЧС объявило экстренное предупреждение – туман сохранится до конца суток.

В аэропорту Внуково задержаны 52 рейса, 10 отменены. В аэропорту Домодедово задержали 66 рейсов, 6 отменили. В Шереметьеве задержаны 20 рейсов, 10 отменили.

В подмосковном аэропорту Жуковский задержаны 5 рейсов.

Ранее пассажирам напомнили, что в случае задержки рейса они могут отказаться от полета и вернуть деньги за билет или обратиться за компенсацией морального вреда.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.