Животные‑доноры: как собаки и кошки могут сдать кровь

Когда нужна донорская кровь
В социальных сетях и на различных форумах часто встречаются просьбы хозяев о помощи их питомцам. Как правило, пушистым друзьям требуется переливание крови, но найти донора не так уж и просто. Дело в том, что владельцы кошек и собак зачастую считают такую процедуру довольно серьезной и не хотят подвергать риску животных.
По словам ветеринарного врача-хирурга Александра Алексеенкова, кровь нужна при ряде заболеваний и кровопотерях, для восполнения разрушенных эритроцитов и при аутоиммунных заболеваниях.
Как рассказал РИАМО руководитель сети ветеринарных клиник «Доктор Пух» Андрей Воробьев, зачастую переливание крови является решающим фактором по спасению животного.
«Если питомцу необходимо сделать переливание, подключается большое количество людей: от персонала клиники до неравнодушных подписчиков в интернете. Бывает и такое, что врачи привозят собственных питомцев для данной процедуры», – объяснил эксперт.
Кто может стать донором
По словам ветеринарного врача и зоопсихолога Святослава Романова, донором может быть здоровое, не имеющее хронических и не перенесшее тяжелых заболеваний животное. К процедуре не допускаются беременные, кормящие кошки и собаки, животные во время течки, а также те, кому уже переливали кровь. Под запретом и кровное родство.
Нельзя брать кровь у донора, который перенес онкологическую болезнь или потерял конечность. Не подойдут животные с недовесом и те, кто на постоянной основе принимают лекарственные препараты. Психически нездоровые особи также не смогут стать донорами.
Донор должен полноценно питаться и проживать в благополучных условиях. Оптимальный возраст животного – от одного года до семи лет. Он должен быть вакцинирован не менее месяца назад.
«Вес кошки-донора – не менее 4 килограммов. Вес собаки-донора оговаривается в ветклинике: часто можно встретить информацию, что принимают кровь от собак с массой тела не менее 30 килограммов. Это зависит от породы собаки и необходимого объема крови», – рассказал Романов.
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Как часто можно сдавать кровь
О нормальной периодичности донорства мнения врачей расходятся. Ряд экспертов утверждают, что сдавать кровь следует не чаще чем раз в полгода, другие считают, что можно это делать один раз в три-четыре месяца.
Например, животные Наталии Карповой – заводчика мейн-кунов – часто становятся донорами крови. Ее кошки проходят эту процедуру не чаще чем раз в три месяца.
По мнению ветеринарных врачей, донорство абсолютно безопасно для животных. Некоторые эксперты и вовсе считают, что сдавать кровь даже полезно, так как в таком случае быстрее происходит обновление клеточного состава крови и повышается иммунитет.
Подготовка перед сдачей крови
Перед процедурой у донора берут общий анализ крови, где оценивают эритроцитарную массу и лейкоцитарную формулу. Также специалисты определяют резус и группу крови.
Особой подготовки для животных нет. Опрошенные врачи рекомендуют избегать стресса и травм у животного. Также нужно придерживаться диеты – за шесть часов перед сдачей крови можно давать питомцу только воду.
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Как проходит забор крови
Зачастую кровь берут из вены на лапе по аналогии с тем, как это происходит у человека. Лапку при необходимости могут побрить. Врачи вставляют катетер и ждут получения необходимого объема крови. Как правило, это 15 миллилитров на один килограмм веса.
Через несколько дней после процедуры забора крови врачи рекомендуют показать питомца ветеринару. Тогда по состоянию здоровья будут даны необходимые рекомендации.
«Обычно здоровые питомцы-доноры хорошо переносят забор крови и восстанавливаются в течение суток-двое. Достаточно обеспечить животному теплое место, спокойную обстановку, напоить водой и хорошо покормить после процедуры», – рассказал Андрей Воробьев.
Сколько стоит донорская кровь
Если донор нашелся среди персонала клиники или среди неравнодушных людей, то обычно кровь пациенту достается бесплатно. Иногда владельцы покупают что-то для животных в качестве благодарности или, например, компенсируют затраты на бензин.
Однако, если речь идет о покупке, цена может варьироваться в зависимости от группы крови и желаемого объема. В среднем 100-120 миллилитров крови кошки стоит около 8 000 рублей, а стоимость крови собаки за такой же объем достигает 10 000 – 13 000 рублей.
Где искать животных-доноров
Найти доноров можно разными способами. Так, например, существуют банки донорской крови и базы доноров в ветеринарных клиниках. Также можно разместить пост в социальных сетях и на различных форумах. Какие-то ветклиники и вовсе самостоятельно занимаются сбором и хранением донорской крови.
Часто к поискам доноров подключаются волонтеры из приютов для животных, а также персонал клиники и неравнодушные владельцы.
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