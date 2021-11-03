Животные‑доноры: как собаки и кошки могут сдать кровь

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официальная страница МАУ «Приют для безнадзорных животных Богородского городского округа Московской области» «ВКонтакте»

В социальных сетях и на различных форумах часто встречаются просьбы хозяев о помощи их питомцам. Как правило, пушистым друзьям требуется переливание крови, но найти донора не так уж и просто. Дело в том, что владельцы кошек и собак зачастую считают такую процедуру довольно серьезной и не хотят подвергать риску животных.

По словам ветеринарного врача-хирурга Александра Алексеенкова, кровь нужна при ряде заболеваний и кровопотерях, для восполнения разрушенных эритроцитов и при аутоиммунных заболеваниях.

Как рассказал РИАМО руководитель сети ветеринарных клиник «Доктор Пух» Андрей Воробьев, зачастую переливание крови является решающим фактором по спасению животного.

«Если питомцу необходимо сделать переливание, подключается большое количество людей: от персонала клиники до неравнодушных подписчиков в интернете. Бывает и такое, что врачи привозят собственных питомцев для данной процедуры», – объяснил эксперт.