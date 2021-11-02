РИАМО - 2 ноя. На три месяца могут закрыть один из магазинов сети «Улыбка радуги», который находится на Ореховом бульваре в Москве. Причина тому - нарушение мер профилактики, сообщила главный специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ЮАО Алина Колеганова.

По ее словам, нарушения были выявлены во время контроля за соблюдением антиковидных мер.

«В магазине не проводится термометрия сотрудников и посетителей, не используются дезинфицирующие средства для уборки помещений, а также отсутствует оборудование для обеззараживания воздуха», - подчеркнула Колеганова.

Она отметила, что за выявленные нарушения, согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, магазину грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

В Москве с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. В эти дни могут работать только магазины первой необходимости, продуктовые и аптеки.

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