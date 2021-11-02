РИАМО - 2 ноя. В Красногорске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве молотком знакомого во время застолья, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Подмосковью.

Инцидент произошел в квартире дома на улице Пятницкой в поселке Отрадное.

Во время распития спиртных напитков между подозреваемым и его знакомым произошел конфликт. Тогда мужчина взял молоток и до смерти избил инструментом оппонента. После убийства мужчина попытался вывезти труп в строительной тележке, но в подъезде был замечен охранником подъезда.

Мужчину оперативно задержали. Возбуждено дело факту убийства, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинения и планируют арестовать.

Ранее нарколог Надежда Панова сообщила РИАМО, что чрезмерное употребление спиртных напитков не только может привести к физическим недугам, но также грозит депрессией и опасным для человека и окружающих алкогольным психозом. По ее мнению, алкоголь нередко провоцирует депрессию, который лишь затуманивает сознание и помогает забыться на время, а после оставляет человека с глубоким чувством вины.