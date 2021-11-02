РИАМО - 2 ноя. Окутавший Московский регион густой туман ослабил работу системы дорожных камер в столице. В таких погодных условиях нарушителей аппаратура вычислить не может, сообщает Газета.ru.

«Тут чудес не бывает. Если вы стоите на вышке рядом с камерой и не видите машин, то и она их не увидит. Аппарат видит в том же самом осязаемом спектре, что и глаза человека. Если камера стоит невысоко и недалеко от дороги и контролирует две-три полосы, то она видит — как и человек», — сказал гендиректор компании «Астралаб» (разрабатывает программное обеспечение для камер ГИБДД и ЦОДД - ред.) Сергей Ласкин.

Он уточнил, что густой туман можно сравнить с грязью, которая забилась на номерах авто. При этом специалист не исключил, что в будущем появятся устройства, которые и в туман смогут вычислять нарушителей на дорогах.

Туман окутал Москву и область вечером 1 ноября. Он начал рассеиваться только после полудня во вторник. В аэропортах Московского региона были отменены более 200 рейсов. Также объявлено экстренное предупреждение и «желтый» уровень погодной опасности.

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